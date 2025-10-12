PSD vence na Ribeira Grande

Autor: AO Online
O PS obteve 41,68 %, seguido do Chega com 8,37 %, IL com 1,24 %, BE com 1,20 % e PCP-PEV com 0,64 %
Votos em Branco - 1,45 %
Votos Nulos - 1,28 %
Jaime Vieira foi eleito presidente da Câmara da Ribeira Grande com 44,14%
O PS obteve 41,68 %, seguido do Chega com 8,37 %, IL com 1,24 %, BE com 1,20 % e PCP-PEV com 0,64 %
Votos em Branco - 1,45 %
Votos Nulos - 1,28 %
Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.