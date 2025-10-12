Açoriano Oriental
    • Rede de apoio à vítima quer casa especializada na Região

    Apesar de estarem quase cheias e da falta de habitação prolongar os acolhimentos, as casas-abrigo da Região continuam a receber vítimas de violência doméstica, revela Maria José Raposo, presidente da UMAR Açores.

    12 de Oct de 2025, 17:41
    Rede de apoio à vítima quer casa especializada na Região

    Autor: Daniela Arruda/ Ana Carvalho Melo
    A rede de casas de abrigo dos Açores necessita que seja criada uma casa especializada que dê resposta a situações mais específicas de forma imediata, sem depender dos tempos de espera das consultas nos centros de saúde.Em entrevista ao Açoriano Oriental, a presidente da UMAR Açores - Associação para...
