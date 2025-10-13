Dois sismos magnitude 3,0 e 2,9 na escala de Richter sentidos na ilha Terceira

Segundo o CIVISA, o primeiro sismo (3,0 na escala de Richter) foi registado às 11h46 e o segundo (2,9) pelas 11h50.



Ambos os abalos tiveram epicentro a cerca de quatro quilómetros a lés-nordeste de Doze Ribeiras, no concelho de Angra do Heroísmo.



“De acordo com a informação disponível até ao momento, os sismos foram sentidos com intensidade máxima IV (escala de Mercalli Modificada) nas Doze Ribeiras, Santa Bárbara, Cinco Ribeiras, São Bartolomeu, Raminho, Altares (concelho de Angra do Heroísmo) e Biscoitos (concelho de Praia da Vitória)”, indicou o CIVISA.



Os sismo foram ainda sentidos com intensidade III em São Mateus da Calheta, São Pedro, Santa Luzia e Nossa Senhora da Conceição (Angra do Heroísmo) e em Agualva (concelho de Praia da Vitória).

