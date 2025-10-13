Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Dois sismos magnitude 3,0 e 2,9 na escala de Richter sentidos na ilha Terceira

    Dois sismos de magnitude 3,0 e 2,9 na escala de Richter foram sentidos esta segunda-feira na ilha Terceira, no âmbito da crise sismovulcânica em curso, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA)

    Hoje, 15:03
    Dois sismos magnitude 3,0 e 2,9 na escala de Richter sentidos na ilha Terceira

    Autor: Lusa/AO Online

    Segundo o CIVISA, o primeiro sismo (3,0 na escala de Richter) foi registado às 11h46 e o segundo (2,9) pelas 11h50.

    Ambos os abalos tiveram epicentro a cerca de quatro quilómetros a lés-nordeste de Doze Ribeiras, no concelho de Angra do Heroísmo.

    “De acordo com a informação disponível até ao momento, os sismos foram sentidos com intensidade máxima IV (escala de Mercalli Modificada) nas Doze Ribeiras, Santa Bárbara, Cinco Ribeiras, São Bartolomeu, Raminho, Altares (concelho de Angra do Heroísmo) e Biscoitos (concelho de Praia da Vitória)”, indicou o CIVISA.

    Os sismo foram ainda sentidos com intensidade III em São Mateus da Calheta, São Pedro, Santa Luzia e Nossa Senhora da Conceição (Angra do Heroísmo) e em Agualva (concelho de Praia da Vitória).

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.