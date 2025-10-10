“Desert of Fools” de Cristóvam disponível em todas as plataformas digitais

Autor: Susete Rodrigues
“Desert of Fools”, editado pela editora internacional V2, foi gravado em Brisbane, na Austrália, nos "Terrace Tone Studios, de Tim Hart, músico e produtor australiano conhecido também como baterista da banda Boy & Bear", adianta nota de imprensa.
O disco reflete uma nova etapa criativa e emocional do cantautor açoriano e entre as canções já reveladas encontram-se “Live Again”, tema que integrou a campanha de Natal da FNAC; “Fever”, em colaboração com os australianos Boy & Bear, “Simplify”; “Castaway” e “Get to You”.
Este novo trabalho de Cristóvam vai ser apresentado nos Açores, nomeadamente na ilha Terceira, no dia 24 de outubro, no Teatro Angrense em Angra do Heroísmo. Antes e no dia 18 de outubro, Cristóvam vai subir ao palco do Auditório CCOP no Porto e a 21 de outubro vai até ao Teatro da Trindade, em Lisboa.
Citado na nota informativa, Cristóvam diz que o título 'Desert of Fools' vem de uma das canções do álbum, que reflete o "estado emocional frágil em que muitas vezes me encontro ao tentar equilibrar a vida em família, nos Açores, com uma carreira musical que me leva para tão longe". Essa dualidade, "estar em casa mas sentir falta da estrada, ou estar na estrada e sentir falta de casa, é algo com que continuo a lidar”.
Durante a gravação deste novo trabalho, o artista passou um mês na Austrália acompanhado pela mulher, num processo criativo que se tornou também uma experiência de vida. Cristovám refere que "sinto que eu e o Tim nos compreendemos muito bem musicalmente, e ambos estamos extremamente orgulhosos do que criámos”.
“Desert of Fools”, consolida o seu percurso internacional, reafirmando o talento de um compositor que sabe transformar emoções universais em canções de rara honestidade e beleza.