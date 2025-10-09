Açoriano Oriental
    Hoje, 16:59
    FUSO Insular, mostra de videoarte dos Açores, com 19 obras inéditas

    Autor: Lusa/AO Online

    O FUSO Insular, uma produção Duplacena/Horta Seca, "apresenta obras no campo da imagem em movimento onde preocupações sociais como a questão de género e o decolonialismo estão presentes mas que, sobretudo, trazem uma visão do mundo com sensibilidade, inteligência e sentido de humor", lê-se numa nota de imprensa da organização.

    A Mostra de videoarte dos Açores acontece de 23 a 26 de outubro, na Igreja do Colégio, em Ponta Delgada, e no Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas, na Ribeira Grande, e todas as sessões têm entrada livre.

    O FUSO Insular surgiu em 2019 com o intuito de "suprir uma lacuna então existente no panorama artístico do arquipélago dos Açores no que diz respeito ao conhecimento e à formação na área da imagem em movimento".

