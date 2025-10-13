Açoriano Oriental
    • ASSP critica falta de efetivos e alerta para cansaço excessivo

    ASPP alerta para a crise na PSP dos Açores, marcada pela falta de efetivos, desigualdades face ao continente e desgaste psicológico

    premium
    Hoje, 11:14
    Autor: Filipe Torres
    A escassez de polícias está a afetar a segurança nas ilhas, com esquadras a encerrar temporariamente e agentes a trabalhar para além das folgas. O coordenador regional dos Açores da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), Paulo Pires, alerta para “um sistema em exaustão” e pede ...
