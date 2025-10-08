Morreu presidente e recandidato à junta de Santa Bárbara

Tomás Vultão recandidatava-se à liderança da Junta de Freguesia de Santa Bárbara pela coligação Unidos por Ponta Delgada (PS, BE, PAN e Livre), que já manifestou o seu “profundo pesar” pela morte do autarca socialista e candidato a um novo mandato.

Em comunicado, a coligação liderada por Isabel Almeida Rodrigues refere que Tomás Vultão “distinguiu-se pelo seu compromisso genuíno com a comunidade, pela dedicação à causa pública e pela forma próxima e humana com que exerceu as suas funções”.

“O seu trabalho em prol de Santa Bárbara e o seu espírito de serviço em todas as áreas em que se envolveu deixam uma marca duradoura na vida da freguesia e no concelho de Ponta Delgada”, acrescentou.

Em “sinal de respeito pela sua memória e pelo luto da comunidade”, a coligação suspendeu todas as ações de campanha previstas para hoje.

Também a candidatura da Iniciativa Liberal (IL) à Câmara de Ponta Delgada, liderada por Alexandra Cunha, suspendeu, esta quarta-feira, a campanha eleitoral.

Em comunicado, Alexandra Cunha manifestou “profundo pesar” pela morte de Tomás Vultão e lembra que a sua vida “foi marcada pela dedicação ao serviço público, pela proximidade às populações e pelo compromisso firme com o desenvolvimento da sua freguesia e concelho em geral”.

O presidente do PS/Açores, Francisco César, também demonstrou “o seu profundo pesar” pelo falecimento de Tomás Vultão e, em nome de todos os socialistas açorianos, expressou “o mais sentido pesar e solidariedade à família, aos amigos e a toda a comunidade de Santa Bárbara”.

Francisco César recordou Tomás Vulcão como “um autarca dedicado, um cidadão exemplar e um homem profundamente comprometido com o serviço público”.

“O Tomás Vultão era um homem íntegro, disponível e próximo, que sempre colocou o bem da comunidade acima de qualquer outro interesse. A sua vida pública foi pautada pelo trabalho, pela humildade e pela paixão com que serviu Santa Bárbara”, referiu.

O líder socialista sublinhou ainda que “o seu exemplo de dedicação e serviço público permanecerá como uma inspiração para todos os que acreditam na política feita com verdade e compromisso com as pessoas”.

O presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, lamentou, com “profunda tristeza”, a morte de Tomás Vultão, considerando que “foi um autarca dedicado e exemplar, que sempre pautou a sua vida pelo serviço à comunidade, pela proximidade com as pessoas e pelo compromisso com o desenvolvimento da sua freguesia”.

“A sua ação, marcada pela integridade, pelo diálogo e pelo sentido de responsabilidade, deixou uma marca na vida local e no coração daqueles que serviu com humildade e dedicação”, salientou.

Na nota de pesar, o líder do executivo açoriano referiu que o seu contributo “ultrapassou o âmbito da freguesia, sendo reconhecido em todo o concelho e na região pela forma empenhada como defendeu os interesses da sua terra e pela serenidade com que enfrentava os desafios da vida pública”.

De igual modo, a Câmara Municipal de Ponta Delgada, presidida por Pedro Nascimento Cabral (PSD), manifestou o seu “profundo pesar”, referindo que, no exercício das funções, Tomás Vultão “distinguiu-se pelo empenho e dedicação à freguesia que representava, mantendo uma relação de cooperação institucional com o município”.

“Neste momento de dor, a Câmara Municipal de Ponta Delgada apresenta as suas condolências à família e amigos, associando-se ao luto que o seu desaparecimento prematuro motiva”, concluiu.