Exercício Milhafre 25 na ilha de São Miguel

A série de exercícios MILHAFRE tem como objetivo treinar, testar e avaliar procedimentos de resposta às missões, no âmbito da Defesa Militar na Região Autónoma dos Açores.

De acordo com comunicado, o exercício vai permitir ao COA, "exercitar o comando e controlo de uma operação conjunta, abrangendo as fases de projeção, condução e retração de forças, bem como reforçar a interoperabilidade entre as estruturas de comando na região", nomeadamente o COA e os Comandos das Zonas Marítima, Militar e Aérea dos Açores, bem como a articulação com o Comando Conjunto para as Operações Militares (CCOM) do Estado-Maior-General das Forças Armadas.



Como ponto alto do exercício, no dia 23 de outubro pelas 11h00, está prevista uma demonstração de capacidades militares das Forças Armadas estacionadas na região, em conjunto com outros meios destacados do continente especificamente para reforço do exercício, proporcionando à população uma visão integrada das suas Forças Armadas.



Esta demonstração decorrerá no Porto de Ponta Delgada, onde serão apresentadas manobras militares com meios aéreos, navais e terrestres. A demonstração, aberta ao público, pode ser acompanhada a partir das Portas do Mar, na Avenida ou junto à Marina de Ponta Delgada (zona do pesqueiro), sempre respeitando as condições de segurança.



Estará patente, no Terminal de Cruzeiros da Marina de Ponta Delgada, uma exposição representativa das capacidades e meios das Forças Armadas na RAA, aberta ao público em geral, durante o dia 23 de outubro, entre as 09h00 e as 17h00.



Paralelamente, no mesmo dia 23 de outubro, decorrerá o Distinguish Visitors Day (DVD) no cais em embarque de cruzeiros de Ponta Delgada, que contará com a presença diversas entidades.

