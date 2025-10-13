“Dia D” para privatização da Azores Airlines passa para 24 de outubro

O júri do concurso da privatização da Azores Airlines deu uma última oportunidade ao consórcio Newtour/MS Aviation para que apresente, agora até ao dia 24 de outubro, uma proposta ‘firme’ para a compra da companhia.

O novo e que se espera seja o último prazo limite foi dado numa reunião em Lisboa entre o júri da privatização, o consórcio e a administração da SATA, num processo que já decorre há cerca de seis meses, quando o gestor e antigo presidente executivo da Stellantis, Carlos Tavares, entrou no consórcio e deu um novo impulso à negociação.

Em declarações aos jornalistas em Ponta Delgada, o secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Duarte Freitas, reiterou que o Governo Regional deposita “toda a confiança na credibilidade do júri e do seu presidente, o prof. Augusto Mateus e demos-lhe o tempo que ele nos solicitou para que este processo pudesse ter um desfecho positivo, num caminho de diálogo com os sindicatos, de preservação dos interesses da companhia e de crédito ao júri”.

Duarte Freitas manifestou ainda a confiança da Região “cumprir aquilo que negociou e estabeleceu com a Comissão Europeia”, lembrando que este é um compromisso do próprio Estado português, tendo a Região até agora demonstrado “evidências” de que “estamos a fazer tudo o que é possível” para cumprir o compromisso de privatizar a Azores Airlines até ao final deste ano. E foi o reconhecimento desse esforço pela Comissão Europeia que permitiu a autorização recente para um novo aval do Governo Regional à SATA, no valor de 110 milhões de euros, garantiu o secretário regional com a pasta das Finanças.

Caso até 24 de outubro não seja apresentada uma proposta ‘firme’ pelo consórcio para a compra da maioria do capital da Azores Airlines, o Governo Regional irá avançar para um processo de negociação particular, em que qualquer interessado, tendo ou não participado no concurso público, pode fazer uma proposta de aquisição da Azores Airlines, tendo Duarte Freitas admitido que dois meses “poderão não ser” suficientes para concluir este processo, o que obrigaria a Região a ter de demonstrar novamente junto da Comissão Europeia, como o tem feito até agora, “que estamos a fazer os nossos melhores esforços nesse sentido, com transparência e credibilidade”, concluiu.