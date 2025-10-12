PS vence na Lagoa

Autor: AO Online
O PSD obteve 14,44 %, seguido do Chega com 7,68%, do Bloco de Esquerda com 0,88% e do PCP-PEV com 0,40 %
Votos em Branco - 1,19 %
Votos Nulos - 1,33 %
Frederico Sousa foi eleito presidente da Câmara da Lagoa com 74,09%
