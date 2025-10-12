Açoriano Oriental
    PS vence na Lagoa

    Frederico Sousa foi eleito presidente da Câmara da Lagoa com 74,09%

    12 de Oct de 2025, 22:47

    Autor: AO Online

    O PSD obteve 14,44 %, seguido do Chega com 7,68%, do Bloco de Esquerda com 0,88% e do PCP-PEV com 0,40 %

    Votos em Branco - 1,19 %

    Votos Nulos - 1,33 %

