Esperança de vida na Madeira aumenta cerca de dois meses no triénio 2022-2024

Com base nos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a DREM refere a média para os homens é de 75,87 anos, enquanto para as mulheres é de 82,08 anos, uma diferença de cerca de seis anos.

Comparativamente ao triénio 2021-2023, a longevidade na Madeira cresceu cerca de dois meses, sendo que nos homens o aumento foi de cinco meses e nas mulheres dois meses, acrescenta a autoridade regional.

A DREM refere ainda que, “para o todo nacional, a esperança de vida à nascença foi estimada em 81,49 anos (mais 2,23 anos se comparada com a estimada para a região), tendo crescido 0,32 anos (4 meses) face ao triénio precedente”.

No país, “as mulheres podem esperar viver 83,96 anos e os homens 78,73 anos”, adianta a DREM, acrescentando que no Norte “verifica-se a maior longevidade (82,13 anos), contrastando com a Região Autónoma dos Açores, cuja esperança de vida à nascença é a mais baixa do país (78,33 anos)”.

Relativamente à esperança de vida aos 65 anos, no triénio 2022-2024, foi de 18,56 anos, sendo que “os homens com 65 anos poderão esperar viver em média mais 16,19 anos e as mulheres mais 20,14 anos, sendo a diferença destas idades igual a 3,95 anos”.

“A esperança de vida aos 65 anos em Portugal atingiu 20,02 anos para o total da população (mais 1,46 anos do que na RAM): 18,30 anos para os homens e 21,35 anos para as mulheres. É no Norte que se verifica a maior longevidade aos 65 anos (20,42 anos) e na Região Autónoma dos Açores a menor (17,83 anos)”, lê-se na mesma nota.