Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Autárquicas
    PSD em coligação ganha seis dos 10 concelhos mais populosos e PS quatro

    Coligações que juntam o PSD, CDS-PP e outros partidos ficaram à frente em seis dos 10 maiores concelhos em número de habitantes, nas eleições autárquicas e o PS venceu nos restantes quatro

    Hoje, 02:16
    PSD em coligação ganha seis dos 10 concelhos mais populosos e PS quatro

    Autor: Lusa/AO Online

    Em Lisboa, a coligação PSD/CDS/IL venceu a Câmara Municipal com 41,69% dos votos e oito vereadores eleitos, enquanto em Sintra PSD/IL/PAN passou à frente do PS ficando com 33,86% e quatro mandatos (os mesmos que PS/L, que obteve 31,67%) e em Vila Nova de Gaia PSD/CDS/IL ganhou com 40,74% e cinco eleitos, conquistando também a presidência da autarquia ao PS.

    A coligação PSD/CDS/IL conquistou ainda a câmara do Porto, com 37,29% dos votos e seis vereadores, enquanto em Cascais a coligação PSD/CDS manteve a presidência com 33,87% e cinco eleitos, e em Braga a coligação PSD/CDS/PPM manteve-se à frente com 24,50% e três mandatos (os mesmos que o PS/PAN, que obteve 24,24%).

    Já o PS venceu nos restantes quatro dos 10 concelhos mais populosos, mantendo a câmara de Loures com 43,83% dos votos e seis mandatos, bem como a de Almada com 29,10% e quatro mandatos, a da Amadora com 33% e quatro mandatos e a de Matosinhos com 44,87% e seis eleitos.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.