PSD em coligação ganha seis dos 10 concelhos mais populosos e PS quatro

Em Lisboa, a coligação PSD/CDS/IL venceu a Câmara Municipal com 41,69% dos votos e oito vereadores eleitos, enquanto em Sintra PSD/IL/PAN passou à frente do PS ficando com 33,86% e quatro mandatos (os mesmos que PS/L, que obteve 31,67%) e em Vila Nova de Gaia PSD/CDS/IL ganhou com 40,74% e cinco eleitos, conquistando também a presidência da autarquia ao PS.

A coligação PSD/CDS/IL conquistou ainda a câmara do Porto, com 37,29% dos votos e seis vereadores, enquanto em Cascais a coligação PSD/CDS manteve a presidência com 33,87% e cinco eleitos, e em Braga a coligação PSD/CDS/PPM manteve-se à frente com 24,50% e três mandatos (os mesmos que o PS/PAN, que obteve 24,24%).

Já o PS venceu nos restantes quatro dos 10 concelhos mais populosos, mantendo a câmara de Loures com 43,83% dos votos e seis mandatos, bem como a de Almada com 29,10% e quatro mandatos, a da Amadora com 33% e quatro mandatos e a de Matosinhos com 44,87% e seis eleitos.