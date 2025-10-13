António Viegas tem “projeto novo” para Câmara da Calheta

“Temos um projeto novo, não temos nada a ver com os independentes que estavam aqui há 12 anos. Isto é um ciclo novo, é um projeto novo. Apresentámos um projeto, apresentámos equipas e ganhámos. […] É um novo ciclo, temos que olhar para a frente e para o melhor da Calheta”, disse António Viegas à agência Lusa.

O gerente bancário, de 55 anos, que liderou a candidatura do PSD, referiu que após a tomada de posse, a sua prioridade vai para a reorganização dos serviços municipais.

“A nossa prioridade primeira é reorganizar os serviços, pormos a máquina a trabalhar, se assim se pode dizer, para depois termos um mandato mais solidificado, com melhor projeção para o futuro e para aquilo que queremos […] e pormos em prática aquilo que apresentámos à população e que a população soube muito bem ver”, declarou.

O candidato do PSD, partido que em 2013 perdeu a liderança do município para o independente Décio Pereira ("Dar Vida ao Concelho"), que cumpriu o terceiro mandato e não se pode recandidatar, também referiu que a partir do dia em que tomar posse, “deixará de haver partidos […] trabalharemos para todos, e isto é fundamental”.

Admitiu que “há muita coisa” para fazer no concelho da Calheta, por isso, apresentou ao eleitorado “projetos diferentes, projetos inovadores, e outros de continuação”.

O novo presidente desta autarquia da ilha de São Jorge também espera que todos os eleitos para os órgãos autárquicos estejam unidos “para o bem do concelho”, prometendo “trabalhar em união”.

António Viegas já foi presidente da Junta de Freguesia da Calheta durante três mandatos e membro da Comissão Política Concelhia do PSD da Calheta.

A Câmara Municipal da Calheta era presidida por Décio Pereira, eleito pelo movimento de independentes "Dar Vida ao Concelho".

Atualmente, o executivo autárquico tem três eleitos do movimento “Dar Vida ao Concelho” e dois vereadores do PS.