Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Autárquicas
    António Viegas tem “projeto novo” para Câmara da Calheta

    O novo presidente da Câmara Municipal da Calheta, na ilha de São Jorge, que recuperou a liderança da autarquia para o PSD, disse que tem para o concelho um “projeto novo”

    Hoje, 01:47
    António Viegas tem “projeto novo” para Câmara da Calheta

    Autor: Lusa/AO Online

    “Temos um projeto novo, não temos nada a ver com os independentes que estavam aqui há 12 anos. Isto é um ciclo novo, é um projeto novo. Apresentámos um projeto, apresentámos equipas e ganhámos. […] É um novo ciclo, temos que olhar para a frente e para o melhor da Calheta”, disse António Viegas à agência Lusa.

    O gerente bancário, de 55 anos, que liderou a candidatura do PSD, referiu que após a tomada de posse, a sua prioridade vai para a reorganização dos serviços municipais.

    “A nossa prioridade primeira é reorganizar os serviços, pormos a máquina a trabalhar, se assim se pode dizer, para depois termos um mandato mais solidificado, com melhor projeção para o futuro e para aquilo que queremos […] e pormos em prática aquilo que apresentámos à população e que a população soube muito bem ver”, declarou.

    O candidato do PSD, partido que em 2013 perdeu a liderança do município para o independente Décio Pereira ("Dar Vida ao Concelho"), que cumpriu o terceiro mandato e não se pode recandidatar, também referiu que a partir do dia em que tomar posse, “deixará de haver partidos […] trabalharemos para todos, e isto é fundamental”.

    Admitiu que “há muita coisa” para fazer no concelho da Calheta, por isso, apresentou ao eleitorado “projetos diferentes, projetos inovadores, e outros de continuação”.

    O novo presidente desta autarquia da ilha de São Jorge também espera que todos os eleitos para os órgãos autárquicos estejam unidos “para o bem do concelho”, prometendo “trabalhar em união”.

    António Viegas já foi presidente da Junta de Freguesia da Calheta durante três mandatos e membro da Comissão Política Concelhia do PSD da Calheta.

    A Câmara Municipal da Calheta era presidida por Décio Pereira, eleito pelo movimento de independentes "Dar Vida ao Concelho".

    Atualmente, o executivo autárquico tem três eleitos do movimento “Dar Vida ao Concelho” e dois vereadores do PS.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.