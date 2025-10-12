PS vence nas Lajes das Flores

Autor: AO Online
Beto Vasconcelos foi eleito presidente da Câmara das Lajes das Flores com 60,06 %
O MIL obteve 24,24%, seguido do PSD com 10,93% e Chega com 0,97%
Votos em Branco - 3,03%
Votos Nulos – 0,76%
