Açoriano Oriental
    PS vence nas Lajes das Flores

    Beto Vasconcelos foi eleito presidente da Câmara das Lajes das Flores com 60,06 %

    12 de Oct de 2025, 20:34

    Autor: AO Online

    Beto Vasconcelos foi eleito presidente da Câmara das Lajes das Flores com 60,06 %

    O MIL obteve 24,24%, seguido do PSD com 10,93% e Chega com 0,97%


    Votos em Branco -  3,03%

    Votos Nulos – 0,76%

