Líder do PS/Açores diz que partido “recuperou bem das últimas eleições”

“Se excetuarmos o resultado em Ponta Delgada, esta eleição mostrou que o Partido Socialista (PS) recuperou bem das últimas eleições, há cinco meses. Quando se esperava que o PS fosse muito afetado por isso, nós mantivemos oito das nove Câmaras Municipais que tínhamos e estivemos muito perto de vitórias em três Câmaras Municipais em toda a região”, disse Francisco César numa intervenção realizada na sede do PS em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

Na intervenção, Francisco César referiu que o partido tem que “trabalhar para futuras batalhas, mostrando, como hoje se demonstrou, que o PS nos Açores é hoje a única alternativa ao PSD”.

Depois de admitir que os resultados demonstram que o partido “conseguiu crescer em relação às últimas eleições legislativas”, Francisco César rejeitou demitir-se da liderança regional do PS.



“A última coisa que eu deixaria de fazer era, num momento muito complicado para a região, nomeadamente quando nós temos uma situação financeira na região muito complicada, nós temos um Plano e um Orçamento em discussão, deixar o PS sem rumo e sem um caminho que é fundamental e importante”, respondeu.



E rematou: “Neste momento, que é um momento difícil para a região, em que nós vemos todos os dias o Governo [Regional] com más decisões, com a incapacidade financeira para cumprir os seus compromissos, com uma empresa aérea que pode fechar a qualquer momento [a SATA] e que nós temos tentado ajudar, a última coisa que eu faria era demitir-me”.

