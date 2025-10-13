Hugo Almeida realça evolução positiva

O partido apresentou-se este ano a três autarquias - Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Ribeira Grande -, alargando a sua presença em relação a 2021, quando apenas concorreu em Ponta Delgada. Tal como há quatro anos, os liberais voltaram a conquistar um mandato na Assembleia Municipal de Ponta Delgada.

Em declarações à RTP/A após o fecho das urnas, o coordenador regional da Iniciativa Liberal, Hugo Almeida, afirmou que os resultados representam “um caminho que tem vindo a ser trilhado” e que, embora deixem o partido “menos satisfeito”, revelam uma evolução positiva. Além do mandato municipal em Ponta Delgada, o partido elegeu três deputados de freguesia e alcançou resultados de dois dígitos em algumas zonas, como São José.