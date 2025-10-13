Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Autárquicas
    Hugo Almeida realça evolução positiva

    A Iniciativa Liberal acompanhou de forma tranquila a noite eleitoral deste domingo, a partir de uma unidade hoteleira em Ponta Delgada

    Hoje, 01:01
    Hugo Almeida realça evolução positiva

    Autor: Filipe Torres

     O partido apresentou-se este ano a três autarquias - Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Ribeira Grande -, alargando a sua presença em relação a 2021, quando apenas concorreu em Ponta Delgada. Tal como há quatro anos, os liberais voltaram a conquistar um mandato na Assembleia Municipal de Ponta Delgada.

    Em declarações à RTP/A após o fecho das urnas, o coordenador regional da Iniciativa Liberal, Hugo Almeida, afirmou que os resultados representam “um caminho que tem vindo a ser trilhado” e que, embora deixem o partido “menos satisfeito”, revelam uma evolução positiva. Além do mandato municipal em Ponta Delgada, o partido elegeu três deputados de freguesia e alcançou resultados de dois dígitos em algumas zonas, como São José.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.