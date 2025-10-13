Açoriano Oriental
    • Operação "Viajar sem pressa" fiscaliza velocidade a partir de terça-feira

    Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a PSP e a GNR lançam na terça-feira a campanha “Viajar sem pressa” para alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade

    Hoje, 10:12
    Operação "Viajar sem pressa" fiscaliza velocidade a partir de terça-feira

    Autor: Lusa/AO Online

    Inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2025, esta é a décima das 11 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas para este ano, a realizar mensalmente, segundo um comunicado conjunto da ANSR, Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR).

    No âmbito da campanha, que termina em 20 de outubro, a ANSR realizará ações de sensibilização em todo o país, enquanto as operações de fiscalização, “com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário”, ficam a cargo da PSP e da GNR.

    Na nota, as autoridades lembram que o excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes nas estradas e é responsável por mais de 60% das infrações registadas.

    A ANSR, a GNR e a PSP recordam que a probabilidade de existirem vítimas mortais aumenta em função da velocidade a que circulam os veículos.

    À semelhança de 2024, no PNF de 2025 os temas das campanhas de sensibilização e de fiscalização são: velocidade, álcool, acessórios de segurança, telemóvel e veículos de duas rodas a motor.

