Com nove vereadores, liberais querem levar “políticas liberais” aos municípios

No total, a IL conseguiu obter eleitos em Braga e Castelo Branco em candidaturas autónomas e em Coimbra, Gaia, Sintra, Porto (2) e Lisboa (2) através de coligações lideradas pelo PSD.



Em Sintra, Gaia, Porto e Lisboa, o partido consegue integrar maiorias vencedoras através da coligação com o PSD e obteve pelo menos uma junta de freguesia em Lisboa (Campolide).



Em Braga, a IL obteve o seu melhor resultado de sempre (acima de 12%), através do seu antigo líder Rui Rocha, uma campanha que a atual presidente, Mariana Leitão, classificou de “extraordinária”.



Na sua primeira campanha enquanto líder, Mariana Leitão havia definido como objetivo triplicar o número de eleitos em 2021, uma meta que deverá ser alcançada quando forem contabilizados os eleitos das várias coligações da IL.



No que respeita aos vereadores, só havia conseguido eleger um vereador em 2021 e no domingo obteve pelo menos nove eleitos.



"Tudo indica que vamos atingir os objetivos que tínhamos estabelecido de triplicar o número de eleitos" e "temos já presença em 18 distritos do país", pelo que, "sem dúvida, é um resultado que nos deixa orgulhosos", referiu.



E nos municípios onde a coligação que a IL integrava ganhou a câmara local (Gaia, Sintra, Lisboa e Porto), "as políticas liberais serão uma realidade", prometeu.



Em 2021, a câmara elegeu um vereador na lista de Rui Moreira (Porto) e um presidente da Junta (Porto), 30 deputados municipais e 56 membros de assembleias de freguesia.



Segundo os dados das 02:30 no portal das eleições autárquicas, em candidaturas isoladas, a IL obteve 47 deputados municipais e 75 eleitos para as assembleias de freguesia, faltando fechar alguns concelhos e incluir o resultado de coligações locais.



Em todo o país, a IL apresentou candidaturas a 89 assembleias municipais, 88 câmaras (29 em coligação) e a 558 assembleias de freguesia (368 em coligação).

