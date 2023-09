Seminário ‘online’ evoca emigração para o nordeste brasileiro

O ‘webinar’ assinala o dia comemorativo da independência do Brasil e é transmitido através da página oficial da Direção Regional das Comunidades na rede social Facebook às 20:30 locais (21:30 em Lisboa) e 17:30 no Brasil.

Segundo o executivo (PSD/CDS-PP/PPM) a iniciativa conta com intervenções de quatro investigadores que se dedicam à pesquisa genealógica na região do nordeste brasileiro.

São eles Aristides Bogea Bittercourt (que abordará a pioneira emigração açoriana para o estado do Maranhão), Hélya Abath (falará sobre a presença dos açorianos no estado do Ceará), Luciano Canuto de Oliveira e José Roberto Bezerra de Medeiros (centrarão as suas intervenções no estado de Paraíba e nos estados do Pernambuco e do Rio Grande do Norte, respetivamente).