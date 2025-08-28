Preço do gasóleo desce em setembro nos Açores e preço do gás aumenta

O executivo açoriano justifica o ajustamento no preço máximo de venda ao público com as “recentes variações no mercado internacional das cotações de referência dos produtos petrolíferos e energéticos”.

A partir de 1 de setembro, o gasóleo passa a custar 1,445 euros por litro nos Açores, menos 1,1 cêntimos do que no mês anterior.

Em agosto, o preço do combustível tinha subido 5,8 cêntimos, depois de ter baixado 10,8 cêntimos nos quatro meses anteriores.

Também o preço do gasóleo colorido para a agricultura e para as pescas, definido noutro despacho, baixa 1,1 cêntimos por litro em setembro.

O gasóleo colorido e marcado consumido na agricultura passa a custar 1,074 euros por litro, enquanto o preço do gasóleo colorido e marcado consumido na pesca é fixado em 0,884 euros por litro.

O preço da gasolina, que tem tido menos oscilações nos Açores, mantém-se nos 1,595 euros por litro em setembro.

Já o gás butano, que passou a ter atualizações mensais em janeiro, regista a segunda subida consecutiva no preço, apesar de ter baixado 27,6 cêntimos entre março e julho.

Depois de em agosto ter aumentado dois cêntimos por quilo, o preço do gás sobe agora 1,1 cêntimos (um cêntimo no caso de ser vendido a granel).

O gás butano vendido ao público, no estabelecimento do revendedor, em garrafas de 26 litros ou mais, passa a custar 1,650 euros por quilo e o vendido em garrafas de 24 litros, construídas em materiais leves (até oito quilos de vasilhame), 1,846 euros por quilo.

O gás butano canalizado custa 1,650 euros por quilo e o gás butano a granel 1,247 euros por quilo.

Os preços máximos dos produtos petrolíferos e energéticos nos Açores são "alterados no dia 01 de cada mês e nos montantes equivalentes à variação do valor do Preço Europa (PE) mensal".

Em dezembro, o executivo açoriano aumentou o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) em 9,8 cêntimos por litro na gasolina e 5,8 cêntimos por litro no gasóleo.

São agora cobrados 59 cêntimos de ISP por litro no caso da gasolina e 40 cêntimos no caso do gasóleo.

A 5 de junho, o executivo açoriano já tinha aumentado a taxa ISP em 2,7 cêntimos por litro na gasolina e 10 cêntimos no gasóleo.

O mesmo aconteceu em março de 2023, em que o ISP subiu 10 cêntimos nos Açores nos dois combustíveis.

O imposto tinha baixado, na região, nove cêntimos na gasolina e 11,3 cêntimos no gasóleo, em agosto de 2022, depois de ter registado também reduções em novembro de 2021 e abril de 2022.