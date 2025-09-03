Chega/Açores volta a questionar Governo Regional sobre grua do porto da Calheta

“O assunto já se arrasta desde 2023, quando o Chega denunciou o mau estado da grua do porto da Calheta, em São Jorge, mas que até agora não teve ainda solução à vista. Continua visível a degradação da sapata e o avançado estado de corrosão da estrutura, que pode pôr em perigo quem opera aquela grua”, referiu o partido em comunicado.

O grupo parlamentar do Chega enviou um requerimento à Assembleia Regional, dirigido ao executivo de coligação, para “questionar o que tem sido feito para reparar e recuperar a estrutura portuária”.

Na nota recorda-se que, em sede de Orçamento Regional para 2025, foi aprovada uma proposta do Chega, “com verbas específicas para reparação e manutenção das gruas nos portos dos Açores”.

“Que medidas foram tomadas pelo Governo Regional dos Açores, ou pela entidade responsável pela gestão portuária, para garantir a reparação ou substituição da referida infraestrutura?”, pergunta o Chega/Açores no documento.

Os parlamentares querem ainda saber qual a calendarização definida para uma intervenção na grua, qual o valor estimado para reparação ou eventual substituição e de que forma está assegurado o financiamento.

No requerimento também perguntam se até à resolução do problema, a utilização da grua “não coloca em risco a segurança de pessoas e bens”.

“A grua do porto da Calheta é um problema antigo e para o qual o Chega tem vindo a alertar desde 2023. É inacreditável que desde essa altura ainda não tenha havido uma intervenção nesta estrutura que continua a degradar-se e pode colocar em perigo quem ali trabalha e quem usufrui daquele espaço”, referiu o deputado José Pacheco, citado na nota.

Em 2023, o Chega/Açores alertou para os “constantes problemas" das gruas que operam nos portos da ilha de São Jorge, salientando que se tratava de uma situação que afetava também outros equipamentos na região devido ao "mau estado de conservação" das máquinas.

Na ocasião, José Pacheco referiu ter constatado o desgaste do equipamento que opera no porto da Calheta, quando visitou a ilha em trabalho.

Segundo o parlamentar, a grua está "cheia de ferrugem e com avarias constantes", tal como a grua do porto das Manadas.

O "mau estado de conservação de muitas gruas dos vários portos dos Açores e as consequentes avarias têm motivado denúncias e queixas de pescadores e empresários", apontou, na ocasião, José Pacheco.