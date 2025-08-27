Ceramistas dos Açores e Madeira em estreia na Exposição Nacional de Olaria de Leiria

Os oleiros Isabel Silva Melo, de São Miguel, nos Açores, e Miguel Ramos, do Funchal, na Madeira, levam a Leiria a cerâmica insular, o que acontece pela primeira vez na história do evento.



Mais do que uma feira, a Exposição Nacional de Olaria assume-se como “espaço de encontro, aprendizagem e reconhecimento do património oleiro português”, avançou a organização, a cargo da associação “O barro na mão do oleiro”.



No Jardim Luís de Camões, no centro da cidade, vão estar mestres artesãos de todo o país em contacto direto com o público. Em paralelo, decorrem diversas atividades que, em conjunto, procuram reforçar “o papel do barro como elemento identitário da cultura portuguesa e como recurso com potencial artístico, económico e educativo”.



“Pretendemos, com a presença de um leque de ceramistas de excelência - e que nesta edição também se juntam ceramistas dos Açores e Madeira -, consolidar inequivocamente a excelência da Exposição Nacional de Olaria e afirmá-la como uma referência nacional, quer para os visitantes quer para os ceramistas”, afirmou o curador do evento, Alexandre Correia, no texto de apresentação.



Em Leiria, serão apresentadas “as mais variadas técnicas de trabalhar o barro e as mais diversas formas de lhe dar cor”.



“Esta exposição será um museu a céu aberto, onde o visitante é convidado a apreciar ao detalhe a anfitriã deste evento - a cerâmica”, frisou o curador.



Além da mostra e comércio de peças, a Exposição Nacional de Olaria leva a Leiria concertos dos Pauliteiros de Miranda no dia 06 de setembro e o cante alentejano de “Os da boina”, de Estremoz, e o Trio Marabilha, de Leiria, no dia 07 de setembro.



Em paralelo, o programa contempla oficinas de olaria, a apresentação da obra fotográfica “A arte do barro. Bajouca”, do fotojornalista Nuno André Ferreira, e uma exposição fotográfica sobre a olaria da Bajouca.



Além de Isabel Silva Melo e Miguel Ramos, participam nesta edição da Exposição Nacional de Olaria de Leiria Daniel Alonso e Irmãos Baraça (Barcelos), Rita Gonçalves (Porto), Alcino Pedrosa, Beatriz Pedrosa, Céu Pedrosa, Manuel Cabecinhas e Jorge Dias (Bajouca, Leiria), Avô Luisão e Lena do Zé Riscado (Leiria), João Gomes (Sintra), Jorge Lindinho e Miguel Neto (Caldas da Rainha), José Luís Pires (Mafra), José Miguel Figueiredo (Asseiceira), Stela Ivanova (São Martinho do Porto), Teresa Brito (Cascais), Ana Reis (Viseu), Cátia Pires (Fundão), Frederico Ferreira (Coimbra), Rita Pitarma (Estarreja) e Sérgio Amaral (Mangualde).



A representar o sul de Portugal vão estar Clara Sousa Vicente (Monchique), Feliciano Agostinho (Viana do Alentejo), Heitor Figueiredo (Beja), Iliana Menaia (Ponte de Sôr), Irmãs Flores (Estremoz), Luís Rosa (Sousel) e Manuela Bilhão (São Pedro do Corval).

