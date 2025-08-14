Concurso público para atribuição de habitações na ilha Terceira





As habitações foram construídas na Urbanização de São Brás, no concelho da Praia da Vitória, pela Região Autónoma dos Açores, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), num investimento de 2,1 milhões de euros, segundo um comunicado da Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego do executivo açoriano de coligação PSD/CDS-PP/PPM.

As candidaturas devem ser apresentadas até ao dia 30 de setembro, através do preenchimento de um formulário próprio, que está disponível no sítio da internet da Direção Regional da Habitação (em https://portal.azores.gov.pt/web/drh/concursos).

Segundo um despacho da secretária regional da Juventude, Habitação e Emprego, Maria João Carreiro, as 13 novas habitações (oito de tipologia T2, quatro T3 e uma T4), destinam-se a habitação permanente dos candidatos e respetivos agregados familiares, sendo que a opção de compra pode ser exercida pelo arrendatário decorrido um ano após assinatura do contrato de arrendamento.