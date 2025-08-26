Da Terceira para Lisboa: um sonho açoriano em forma de pastelaria

Autor: Maria Andrade
Lisboa ganhou um pedaço da iIlha Terceira. No n.º 98 do Largo da Graça abriu portas a pastelaria Condes da Praia, espaço que traz para o continente o sabor inconfundível das queijadas típicas da Praia da Vitória. Um projeto que une tradição, memória e espírito empreendedor, transformando u...
Regional Ver Mais
-
premiumIndústria não está a absorver a totalidade dos tunídeos armazenados nos entrepostos
Cultura & Social Ver Mais
-
-
-
-
-
-
-
Cultura e Social
Anfiteatro da ALRAA recebe Festa do Cinema ao Ar Livre