    • Da Terceira para Lisboa: um sonho açoriano em forma de pastelaria

    Lisboa recebeu um pedaço da ilha Terceira com a pastelaria Condes da Praia, no Largo da Graça. O espaço oferece as queijadas típicas da Praia da Vitória e já se tornou ponto de encontro de lisboetas, turistas e açorianos no continente

    premium
    Hoje, 09:13
    Da Terceira para Lisboa: um sonho açoriano em forma de pastelaria

    Autor: Maria Andrade
    Lisboa ganhou um pedaço da iIlha Terceira. No n.º 98 do Largo da Graça abriu portas a pastelaria Condes da Praia, espaço que traz para o continente o sabor inconfundível das queijadas típicas da Praia da Vitória. Um projeto que une tradição, memória e espírito empreendedor, transformando u...
