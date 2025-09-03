Dupla jorgense estreia Lancia Ypsilon Rally4 no Campeonato dos Açores de Ralis

O anúncio foi feito na apresentação do projeto desportivo para 2025, que decorreu no espaço do Feira Tasting Life, em Santa Maria da Feira, cerimónia que contou com a presença de Luís Pimentel, presidente do Grupo Desportivo Comercial e de Luís Silveira, presidente da Câmara Municipal das Velas, Abel Fernandes e José Pedro Fontes, da Sports & You, para além de representantes da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.

A dupla justificou a escolha pelo facto de se ter adaptado bem ao Peugeot Rally4, com o qual venceu, nas 2 Rodas Motrizes, o Rali Capital do Queijo e das Fajãs, prova que marcou o seu regresso à competição após 18 anos. A opção deveu-se também à relação de amizade com Abel Fernandes (um dos responsáveis da Sports&You).

“Como nos adaptámos bem ao Peugeot Rally4, e fruto da amizade que tenho com o Abel Fernandes, da Sports & You, decidimos avançar para a aquisição do Lancia, uma marca que fez parte da minha juventude e da de várias gerações de aficionados dos automóveis e dos ralis”, referiu Fernando Soares citado em nota de imprensa.

Saliente-se que a viatura é o modelo mais recente produzido pelo reconhecido fabricante italiano do grupo Stellantis Motorsport (representado em Portugal pela Sports & You), que produziu alguns dos principais carros que competem em provas mundiais, como o Stratos ou o Delta Integrale.

Em termos de caraterísticas, o novo Lancia tem um motor turbo de 1200cc (centímetros cúbicos) e uma potência máxima de 212 cavalos, com um binário de 290Nm às 3000 rpm (rotações por minuto) e uma caixa de transmissão sequencial de cinco velocidades Sadev. O chassis foi concebido sobre a plataforma Stellantis CMP.







