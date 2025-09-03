Pedro Melo (PS) é recandidato pelo concelho da Povoação

Em declarações à agência Lusa, o autarca disse que a habitação é “uma das prioridades”, pelo que pretende “continuar a criar condições aos casais jovens para construção/aquisição” de casa.

Uma das medidas que avançou à Lusa é a disponibilização de loteamentos “com condições vantajosas".

Pedro Melo pretende também manter a aposta na intervenção social, nomeadamente com programas de ocupacionais de emprego e atribuição de bolsas de estudo aos jovens universitários.

No caso dos apoios aos idosos, o candidato quer manter o valor para aquisição de medicamentos e continuar o desenvolvimento do projeto “Idosos Ativos”.

O socialista disse ainda que outra das medidas será a beneficiação dos caminhos agrícolas e a sua limpeza regular, bem como reivindicar junto do Governo dos Açores “o desenvolvimento de alguns projetos de suma importância para o concelho, como as limitações da Escola Básica e Secundária da Povoação”.

Pedro Melo propõe-se melhorar ou construir uma nova escola, da responsabilidade do executivo açoriano, bem como “continuar a apoiar as escolas do concelho através de uma estreita colaboração com os seus órgãos diretivos”.

“Esta candidatura está empenhada em trabalhar por um futuro melhor para o nosso concelho, com oportunidades iguais para todos, especialmente para os mais jovens, com os quais conto para fazer da Povoação um local cada vez mais apetecível para visitar, mas essencialmente para se viver”, afirma o candidato.

Pedro Melo refere que tem “plena consciência da responsabilidade” que o espera com a candidatura a mais um mandato como presidente da Câmara Municipal da Povoação, mas aceitou “mais uma vez este desafio porque desde sempre, e também enquanto no exercício de funções de âmbito político, são as pessoas, acima de tudo, a principal motivação”.

Natural da freguesia da Ribeira Quente, o autarca de 50 anos é casado e contabilista de profissão.

O socialista vai defrontar nas eleições de 12 de outubro o social-democrata Francisco Gaspar e Paulo Sousa (Chega).

Nas autárquicas de 2021, o PS venceu com 65,3% dos votos, assegurando quatro mandatos no executivo municipal, contra um do PSD (31,6%), tendo ainda apresentado candidatos o PCP (0,66%) e o Chega (0,30%).