Açores integram projeto europeu para reduzir têxteis não sustentáveis

O Interreg VI D Madeira, Açores e Canárias denomina-se “Tecendo um futuro sustentável” e visa promover a economia circular no setor têxtil.

Citado em comunicado do Governo Regional, o secretário regional do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel, afirma que “o objetivo central passa por reduzir a dependência de têxteis não sustentáveis e reforçar a economia local”.

Pretende-se atingir essa meta “através da promoção da reutilização, da reciclagem e de uma gestão mais eficiente dos resíduos têxteis nas regiões da Macaronésia (Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde) e nos países africanos parceiros”, segundo o governante.

Alonso Miguel acrescenta que o projeto visa a “promoção da transição para um modelo de produção e consumo mais sustentável, reduzindo, deste modo, a fração de resíduos têxteis incinerados ou depositados em aterro”.

O titular da pasta do Ambiente adianta que se pretende ainda incentivar a sua reutilização e reciclagem “através de soluções tecnológicas, de gestão e de cooperação adaptadas ao contexto regional”, num projeto orçado em 230 mil euros, cofinanciado pelo programa Interreg MAC.

O governante considera que, “com o desenvolvimento da economia circular, será possível obter uma valorização dos resíduos produzidos e, consequentemente, a redução do consumo de matérias-primas e da produção de resíduos que não são valorizados ou reutilizados”.

No arranque deste projeto europeu, a Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática “apela à participação de todos os açorianos no diagnóstico do setor têxtil”, através do preenchimento de inquéritos, permitindo, deste modo, “avaliar a situação atual da utilização e destino dos têxteis usados (pós-consumo) em todas as ilhas do arquipélago”.

Alonso Miguel acrescenta que, com este projeto, se pretende divulgar o potencial da plataforma “9 Ilhas Circulares” e redefinir políticas públicas para os têxteis usados, que “atualmente representam um desafio significativo na gestão dos resíduos urbanos, e sensibilizar a população para a prevenção e valorização destes resíduos”.

“O objetivo final é caminhar para uma 'geração de desperdício zero' nos Açores, alinhada com os princípios da economia circular e da sustentabilidade ambiental”, conclui.

Além dos governos regionais e locais, estão envolvidas a Universidad de Las Palmas, de Gran Canaria, a Universidad de La Laguna, de Tenerife, a Universidade dos Açores, a Universidade de Cabo Verde e da Universidade de São Tomé e Príncipe.

Associam-se ainda outros centros tecnológicos, bem como organizações da sociedade civil e organizações não governamentais, como a AJITER – Associação Juvenil da Ilha Terceira e a Fundação Gaspar Frutuoso, sendo que o setor empresarial também está presente através da Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e da Madeira.