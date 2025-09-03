Carminho, Salvador Martinha e cinema indiano entre os destaques finais de 2025 no Teatro Micaelense

O Teatro Micaelense apresentou a sua programação para o último quadrimestre de 2025, numa conferência de imprensa que juntou jornalistas, artistas, agentes culturais e patrocinadores no palco de espetáculos.

A presidente do Conselho de Administração, Maria José Duarte, destacou a intensidade da agenda cultural e sublinhou que o próximo ano será marcado pelas comemorações dos 75 anos da instituição, a assinalar-se a 31 de março de 2026.

“Já entrámos na reta final de 2025. No próximo ano, logo no primeiro quadrimestre, iremos celebrar o 75.º aniversário do Teatro Micaelense, no dia 31 de março. Será uma verdadeira celebração da cultura local, com destaque para os nossos talentosos artistas e agentes culturais”, afirmou Maria José Duarte.

A programação para os próximos quatro meses contempla uma “oferta cultural diversificada”, que vai da música clássica ao fado, da dança contemporânea à comédia, passando pelo teatro, pelo cinema e pelas artes visuais. O Serviço Educativo continuará também a ser uma aposta, com oficinas, workshops e atividades dirigidas ao público escolar e às famílias.

Entre os destaques estão o regresso do humorista Salvador Martinha, que se apresenta no dia 12 de setembro com o espetáculo Aura Super Jovem; a fadista Carminho, que a 27 de setembro regressa ao Teatro para apresentar o seu mais recente álbum Portuguesa; e o coletivo Comédia à la Carte, que celebra 25 anos de carreira com um espetáculo especial, utilizando a inteligência artificial, a 20 de novembro.

A Banda Militar dos Açores vai ter um espetáculo a 29 de novembro, enquanto o Coral de São José fará o projeto Clássicos de Natal com a Filarmónica Nossa Senhora das Neves. Outra novidade da programação será a Mostra de Cinema Indiano, organizada em parceria com a Embaixada da Índia em Lisboa, no âmbito dos 50 anos de relações diplomáticas entre Portugal e Índia.

Maria José Duarte aproveitou para agradecer publicamente a dedicação de Alexandre Pascoal, que cessou funções como diretor de produção para assumir o cargo de diretor no Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas, e deu as boas-vindas a Filipe Branco, que reassume o cargo depois de já o ter desempenhado entre 2022 e 2024.

“É um desafio que volto a abraçar com grande entusiasmo. Apesar das dificuldades financeiras, o Teatro tem conseguido manter uma programação de qualidade e um Centro de Congressos cada vez mais procurado. O nosso compromisso é continuar a trabalhar lado a lado com o público e trazer artistas que acrescentem diversidade à agenda cultural”, disse Filipe Branco ao Açoriano Oriental.

As comemorações do 75.º aniversário do Teatro Micaelense terão o seu ponto alto no espetáculo de 31 de março de 2026, mas a preparação já começou. Entre os dias 23 e 25 de outubro deste ano, decorrerá uma iniciativa aberta ao público, convidando a comunidade a “partilhar memórias, fotografias e histórias vividas” no Teatro ao longo das últimas décadas.

Filipe Branco confirmou ainda que o Teatro Micaelense estará presente na Capital Portuguesa da Cultura 2026, com várias datas já agendadas, mas sem dar detalhes.

“É uma oportunidade de dar a conhecer o que de melhor se faz na região, não apenas ao público açoriano, mas também no continente e internacionalmente”, sublinhou.

