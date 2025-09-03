Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Reabertura da pesca do goraz na Terceira recebida com satisfação pelos armadores

    Os armadores da ilha Terceira receberam com satisfação a reabertura da pesca do goraz, que estava proibida, e que levou à paragem de 70 barcos, disse o presidente da Associação Terceirense de Armadores

    3 de Sep de 2025, 17:25
    Reabertura da pesca do goraz na Terceira recebida com satisfação pelos armadores

    Autor: Lusa/AO Online

    “Tendo em conta o ajuste dos quantitativos capturados de goraz (pagellus bogaraveo) relativos ao segundo semestre de 2025, efetuados pelas embarcações da ilha Terceira, […] a secretaria Regional do Mar e das Pescas informa que a partir das 23h59 do dia 03 de setembro de 2025, fica sem efeito a proibição de captura, manutenção a bordo, transbordo, desembarque, transporte, armazenamento, exposição e colocação à venda de exemplares desta espécie”, lê-se na nota publicada na página da Internet e nas redes sociais da Lotaçor.

    Contactado pela agência Lusa, o presidente da Associação Terceirense de Armadores, Paulo Melo, disse que a decisão, que atribui uma quota de cerca de 19 toneladas, é “muito importante para a parte piscatória”, porque permite que os armadores possam retomar a atividade.

    “Acabámos de receber a quantidade de quota que vem para a ilha. Amanhã [quinta-feira] vamos ter uma reunião com os associados todos, [para decidir] como é que a gente vai tentar resolver o problema”, disse.

    Segundo Paulo Melo, as diligências feitas nas últimas semanas junto da Secretaria Regional do Mar e das Pescas dos Açores “valeu a pena”, indicando que, no mínimo, estavam “70 barcos parados na ilha Terceira”, por não poderem pescar goraz.

    O cenário era “muito complicado” para armadores e pescadores, porque muitos têm despesas mensais relacionadas com pagamento de rendas de casa, automóveis e alimentação, entre outras.

    O dirigente salientou que o setor da pesca do goraz estava parado na ilha Terceira e, a manter-se, o que aconteceria era que iriam “todos para o fundo de desemprego”.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.