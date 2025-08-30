Concurso de contratação a termo resolutivo com um terço das vagas desertas

Autor: Maria Andrade
A escassez de professores qualificados continua a ser um problema grave nos Açores, afetando praticamente todos os grupos disciplinares e todas as ilhas da região, incluindo as zonas urbanas das ilhas mais populosas.De acordo com António Fidalgo, Presidente do Sindicato Democrático dos Professores d...
Regional Ver Mais
-
Chega/Açores pede transferência de quota de pescado e alerta que executivo pode voltar a “cair”
Cultura & Social Ver Mais
-
-
-
-
-
-
-
Cultura e Social
“Tenho a idealização de um dia ficar mais próxima daquilo que é o meu sonho num concerto”