Açoriano Oriental
    Concurso de contratação a termo resolutivo com um terço das vagas desertas

    Com o início do ano letivo à porta, a falta de professores nos Açores volta a ensombrar as escolas da região e preocupa sindicatos que pedem incentivos e medidas urgentes para garantir a qualidade do ensino no arquipélago.

    Hoje, 13:26
    Concurso de contratação a termo resolutivo com um terço das vagas desertas

    Autor: Maria Andrade
    A escassez de professores qualificados continua a ser um problema grave nos Açores, afetando praticamente todos os grupos disciplinares e todas as ilhas da região, incluindo as zonas urbanas das ilhas mais populosas.De acordo com António Fidalgo, Presidente do Sindicato Democrático dos Professores d...
