    • Planos hidrográficos proíbem nadar nas lagoas

    Planos de ordenamento das bacias hidrográficas das lagoas da ilha de São Miguel - onde se inclui a das Sete Cidades, palco de duas mortes no espaço de 12 dias - proíbem expressamente o uso balnear. Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas colocou diversos sinais nas margens da lagoa a alertar para essa proibição. Presidente da Junta de Freguesia apela ao bom senso por parte da população e à responsabilidade

    Hoje, 09:04

    Autor: Nuno Martins Neves
    No espaço de 12 dias, a Lagoa das Sete Cidades, um dos locais mais emblemáticos dos Açores, tornou-se notícia por trágicos acontecimentos, que ceifaram a vida a dois micaelenses, um pescador de 56 anos, natural da freguesia de Santa Clara, município de Ponta Delgada, e um jovem de 21 anos,...
