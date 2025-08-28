Planos hidrográficos proíbem nadar nas lagoas

Autor: Nuno Martins Neves
-
Planos de ordenamento das bacias hidrográficas das lagoas da ilha de São
Miguel - onde se inclui a das Sete Cidades, palco de duas mortes no
espaço de 12 dias - proíbem expressamente o uso balnear. Secretaria
Regional do Ambiente e Alterações Climáticas colocou diversos sinais nas
margens da lagoa a alertar para essa proibição. Presidente da Junta de
Freguesia apela ao bom senso por parte da população e à responsabilidade
