Açoriano Oriental
    • Aumento das propinas prejudica acesso à educação

    O Conselho Nacional de Juventude (CNJ) manifestou a sua oposição ao aumento das propinas do ensino superior, anunciado pelo Governo na terça-feira, considerando que prejudica o “acesso equitativo à educação”

    3 de Sep de 2025, 16:13
    Aumento das propinas prejudica acesso à educação

    Autor: Lusa/AO Online

    “O Conselho Nacional de Juventude (CNJ), enquanto estrutura representativa das organizações de juventude portuguesas, manifesta a sua oposição a esta medida, pois a mesma representa um entrave ainda maior à frequência dos estudantes no ensino superior público”, refere um comunicado distribuído pela plataforma, que defende que “a eliminação das propinas é o garante do verdadeiro sistema de ensino universal e público”, com “uma efetiva igualdade de oportunidades entre todos”.

    O ministro da Educação anunciou na terça-feira que o valor das propinas das licenciaturas, que não sofre alterações desde 2020, passará de 697 para 710 euros a partir do ano letivo 2026/2027.

    Fernando Alexandre argumentou que o congelamento "favorece mais os alunos com rendimentos mais elevados", defendendo que as propinas são essenciais para que as instituições de ensino superior prossigam "estratégias de excelência".

    Para o CNJ, o aumento “não se justifica, de modo algum”, quando “Portugal é o 2º país da União Europeia em que as contribuições familiares mais peso têm no orçamento do estudante e em que apenas 13% das camas previstas no Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior estão prontas”.

    Sustentando que o financiamento do ensino superior deve ser feito “por via do Orçamento do Estado e não à custa do bolso dos estudantes”, a plataforma adianta que o aumento das propinas “contraria a necessidade de reforçar o papel da educação como motor de desenvolvimento e coesão social”.


