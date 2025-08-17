Aplicação de monitorização das operações dos aviões da SATA despertou o interesse de uma multinacional

Autor: Rui Jorge Cabral
Uma aplicação de monitorização das operações dos aviões da SATA, desenvolvida no ano de 2022 e conhecida pelas designações ‘On Time Performance’ ou ‘Handling Info’, despertou o interesse de uma multinacional que atua como prestador global de serviços no transporte aéreo.A SATA desenvolveu uma aplica...
premiumAplicação de monitorização das operações dos aviões da SATA despertou o interesse de uma multinacional
