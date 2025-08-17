Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Aplicação de monitorização das operações dos aviões da SATA despertou o interesse de uma multinacional

    Uma aplicação de monitorização das operações dos aviões da SATA despertou o interesse de uma multinacional, para uma potencial comercialização. A aplicação permite o controlo de todos os processos de gestão corrente da assistência aos aviões, desde que aterram até à descolagem.

    premium
    Hoje, 14:06
    Aplicação de monitorização das operações dos aviões da SATA despertou o interesse de uma multinacional

    Autor: Rui Jorge Cabral
    Uma aplicação de monitorização das operações dos aviões da SATA, desenvolvida no ano de 2022 e conhecida pelas designações ‘On Time Performance’ ou ‘Handling Info’, despertou o interesse de uma multinacional que atua como prestador global de serviços no transporte aéreo.A SATA desenvolveu uma aplica...
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.