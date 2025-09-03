Consumo de notícias nas redes sociais é tendência crescente e transgeracional

De acordo com a mais recente edição do estudo “Meaningful Media” - realizado pela Havas Media Network para analisar a forma como os portugueses se relacionam com os meios de comunicação e a publicidade –, os canais de televisão aberta continuam a ser os meios mais credíveis em todas as idades, seguidos dos jornais.

Contudo, desde 2023 tem vindo a registar-se uma mudança entre os mais jovens (dos 15 aos 34 anos), com os motores de busca a ganharem terreno em detrimento da rádio e com as redes sociais a entrarem para o ‘top 5’ de credibilidade.

Segundo o estudo, “o consumo crescente de conteúdos noticiosos através das redes sociais pode ser um fator determinante para este aumento de credibilidade", com "os vídeos virais a tornarem-se, cada vez mais, o ‘prime time’ dos jovens, não só como fonte de entretenimento, mas também de informação”.

Paralelamente, a tendência de “fuga a notícias” (‘news avoidance’) está a aumentar, “refletindo cansaço face à negatividade e ao contexto de ‘permacrise’ [crise permanente]”.

“Se associarmos este movimento à crescente substituição do jornalismo profissional por criadores de conteúdos digitais, ou ‘jornalistas-influencers’, impulsionada por algoritmos, enfrentamos riscos acrescidos de escassez de confiança, potenciados pela desinformação e polarização de opiniões”, alerta.

O trabalho nota que esta tendência de fuga à negatividade surge também entre as marcas, com a publicidade associada a conteúdos jornalísticos a cair 33% entre 2019 e 2024 a nível global e 27% em Portugal, “embora haja estudos que demonstrem que a presença de publicidade em contextos de elevada credibilidade tem eficácia superior”.

Outra das conclusões do estudo é que a faixa etária dos 15/34 anos é a que mais consome redes sociais, mas também a que menos as usa para consumir notícias (31,7%, contra 49,9% da faixa dos 55/64 anos).

No que diz respeito à forma como as diferentes gerações encaram a publicidade, verifica-se que os mais jovens revelam "menor tolerância face à publicidade”: 54% dos utilizadores dos 15 a 34 anos utilizam ‘adblockers’ (bloqueadores de anúncios), face a apenas 21% da geração X (nascidos entre 1965 e 1980).

Nesta quarta edição do estudo “Meaningful Media” foram realizadas 600 entrevistas a pessoas residentes em Portugal Continental, com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos, durante o mês de novembro de 2024.