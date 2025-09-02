Duas escolas nos Açores com ensino bilíngue

O novo ano escolar nos Açores traz consigo um conjunto de inovações pedagógicas que marcam uma viragem no sistema educativo regional.

Segundo a Secretária Regional da Educação, Cultura e Desporto, Sofia Ribeiro, durante a apresentação pública do balanço da preparação do ano escolar, pela primeira vez, duas escolas açorianas - a EB1 da Praia da Vitória, na ilha Terceira, e a Escola Básica e Secundária de Velas, em São Jorge - vão implementar o ensino bilíngue em Português e Inglês. O projeto arranca com três turmas do 1.º ano de escolaridade e tem como objetivo expor os alunos ao contacto precoce com o inglês, integrando-o de forma natural no quotidiano escolar.

Outra das novidades deste ano prende-se com o alargamento do projeto de Pensamento Computacional, que chega agora ao 4.º ano do 1.º ciclo. A medida significa que todo o ensino básico inicial, do 1.º ao 4.º ano, passa a estar abrangido por esta abordagem, que aposta em desenvolver competências de lógica, programação e resolução de problemas.



Também na área digital, a desmaterialização dos manuais escolares dá este ano um passo decisivo: todos os alunos do 5.º ao 12.º ano de escolaridade terão acesso a manuais digitais, substituindo progressivamente os manuais em papel.

No entanto, a implementação não ficou isenta de obstáculos. Em quatro escolas secundárias - Antero de Quental e Domingos Rebelo, em São Miguel, e Jerónimo Emiliano de Andrade e Vitorino Nemésio, na Terceira - os concursos internacionais para a aquisição de equipamentos não ficaram concluídos a tempo do arranque das aulas. Para evitar atrasos e garantir a equidade, o Governo Regional optou por contratualizar o acesso à plataforma “Escola Virtual”, assegurando que todos os alunos destas escolas têm acesso imediato aos manuais digitais.

