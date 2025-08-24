Espaços termais dos Açores procurados por 150 mil pessoas em 2024

Na Região Autónoma dos Açores estão identificados 50 fenómenos termais e existem oito estâncias termais ativas.



A presidente da associação, Luísa Pereira, adiantou à agência Lusa que, no ano passado, “as termas do continente registaram à volta de 80 mil utilizadores” e nos Açores foram registados cerca de 150 mil, o que demonstra “um sucesso extraordinário do termalismo” no arquipélago.



“Na minha opinião, esse sucesso deve-se à balneoterapia simples, que é o fenómeno muito conhecido como o fenómeno da Dona Beija, do Parque da Caldeira Velha ou do [Parque] Terra Nostra”, nos concelhos de Povoação e Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, justificou.



A balneoterapia “consiste na frequência ou na utilização da água termal ao ar livre, através de uma piscina ou de um complexo”, sendo a maior parte tanques termais.



“E essa valência é realmente aquilo que torna o termalismo nos Açores um verdadeiro sucesso” e faz com que os números de utilizadores no arquipélago sejam muito superiores aos que são verificados no continente português.



Luísa Pereira adiantou que nos Açores, apesar de as águas termais “estarem empiricamente reconhecidas pelos seus benefícios para a saúde”, existe essa modalidade completamente diferente, que já está a ser replicada em complexos termais do continente português, o que demonstra o sucesso da prática.



A presidente da Associação Termas dos Açores salientou que os dados relativos à utilização dos espaços termais em 2025 apurados até ao momento poderão “superar o ano passado”, sem indicar números.



Quanto à origem dos frequentadores dos espaços termais açorianos, são provenientes de “diferentes mercados emissores”.



Adiantou que “uma grande parte” dos utilizadores são residentes locais e os restantes são visitantes dos mais variados países, embora haja épocas em que se registam mais pessoas dos Estados Unidos e do Canadá, “por força da emigração açoriana”.



“A nossa diáspora, sempre que vem aos Açores frequenta as termas […] e temos, depois, todos os nossos mercados emissores. [Em] algumas épocas temos o mercado alemão, temos também os nossos portugueses vindos do continente e, portanto, há uma panóplia, digamos assim, de diferentes culturas e de diferentes pessoas”.



A dirigente observou que também existem épocas em que os visitantes são mais franceses e ingleses, “porque o termalismo é um fenómeno mundial, embora esteja mais implícito na cultura de alguns países”.



Em Portugal existe “uma cultura termal bastante vasta e bastante importante”, concluiu.



Segundo a presidente da Associação Termas dos Açores, na região estão identificados 50 fenómenos termais (nas ilhas de São Miguel, Terceira, Faial, Flores e Graciosa), e existem oito estâncias termais ativas, sendo três balneários (dois em São Miguel e um na Graciosa).



Existem ainda dois balneários termais sem atividade, um na ilha do Faial (Termas do Varadouro) e outro no concelho da Ribeira Grande (Termas da Ladeira da Velha).



São Miguel tem termas no concelho da Ribeira Grande (Caldeiras e Caldeira Velha), Ponta Delgada (Ferraria, na localidade de Ginetes) e no concelho da Povoação, freguesia das Furnas (hotel, Parque Terra Nostra, Poça da Dona Beija e fenómeno de lava-pés Poça da Dona Silvina).



Na Graciosa, no concelho de Santa Cruz da Graciosa, está ativo o balneário do Carapacho (que reabriu em finais de julho).



Está também identificada uma nascente termal na ilha das Flores, enquanto na ilha Terceira, com vários locais reconhecidos, o aproveitamento é feito para produção de energia geotérmica.

