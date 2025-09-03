Plano de Reestruturação das Pescas alvo de críticas

Autor: Ana Carvalho Melo
O presidente da Federação das Pescas dos Açores, Jorge Gonçalves, alertou para as consequências da implementação da Rede de Áreas Marinhas Protegidas, considerando que o Plano de Reestruturação do Setor das Pescas na Região Autónoma dos Açores já deveria estar em vigor.“A implementação de ...
Regional Ver Mais
-
Quando se olha o Atlântico como um todo e Portugal tem “papel significativo”
Cultura & Social Ver Mais
-
-
-
-
-
-
-
DGArtes
Programa de apoio à programação da Rede de Teatros e Cineateatros abriu esta terça-feira