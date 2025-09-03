Plano de Reestruturação das Pescas alvo de críticas

Federação das Pescas alertou para atrasos face às novas restrições das áreas marinhas protegidas, os comerciantes de pescado denunciaram falhas na comercialização e nos transportes, e a APASA considerou que o documento começou mal por não ter sido precedido de um estudo de impacto socioeconómico

