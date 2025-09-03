Açoriano Oriental
    • Plano de Reestruturação das Pescas alvo de críticas

    Federação das Pescas alertou para atrasos face às novas restrições das áreas marinhas protegidas, os comerciantes de pescado denunciaram falhas na comercialização e nos transportes, e a APASA considerou que o documento começou mal por não ter sido precedido de um estudo de impacto socioeconómico

    premium
    Hoje, 09:21
    Plano de Reestruturação das Pescas alvo de críticas

    Autor: Ana Carvalho Melo
    O presidente da Federação das Pescas dos Açores, Jorge Gonçalves, alertou para as consequências da implementação da Rede de Áreas Marinhas Protegidas, considerando que o Plano de Reestruturação do Setor das Pescas na Região Autónoma dos Açores já deveria estar em vigor.“A implementação de ...
