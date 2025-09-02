Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • ASAREX 25 decorre de 8 a 12 de setembro na Praia da Vitória

    A Força Aérea, através do Comando da Zona Aérea dos Açores organiza, de 8 a 12 de setembro, o Exercício Avançado de Busca e Salvamento – ASAREX 25, a partir da Base das Lajes, na ilha Terceira

    Hoje, 17:20
    ASAREX 25 decorre de 8 a 12 de setembro na Praia da Vitória

    Autor: Susete Rodrigues

    De acordo com comunicado, o ASAREX 2025 junta militares da Força Aérea Portuguesa, da Marinha Portuguesa, da Força Aérea do Canadá, da Força Aérea dos Estados Unidos e da Força Aérea de Espanha, contando ainda com a participação da Autoridade Marítima Nacional, da Guarda Nacional Republicana, da PSP, do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, dos Bombeiros da Madalena, ilha do Pico, bem como com a Atlânticoline, Escola do Mar dos Açores e a Mutualista Açoreana.

    O exercício tem como principal objetivo "promover a cooperação e interoperabilidade entre os participantes com responsabilidade na área da busca e salvamento no Oceano Atlântico, criando vários cenários o mais reais possível, no qual meios aéreos, navais, terrestres e humanos treinam em conjunto".

    No último dia, 12 de setembro, de manhã, ocorrerá uma demonstração aérea na baía da Praia da Vitória.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.