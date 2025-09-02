ASAREX 25 decorre de 8 a 12 de setembro na Praia da Vitória

De acordo com comunicado, o ASAREX 2025 junta militares da Força Aérea Portuguesa, da Marinha Portuguesa, da Força Aérea do Canadá, da Força Aérea dos Estados Unidos e da Força Aérea de Espanha, contando ainda com a participação da Autoridade Marítima Nacional, da Guarda Nacional Republicana, da PSP, do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, dos Bombeiros da Madalena, ilha do Pico, bem como com a Atlânticoline, Escola do Mar dos Açores e a Mutualista Açoreana.



O exercício tem como principal objetivo "promover a cooperação e interoperabilidade entre os participantes com responsabilidade na área da busca e salvamento no Oceano Atlântico, criando vários cenários o mais reais possível, no qual meios aéreos, navais, terrestres e humanos treinam em conjunto".



No último dia, 12 de setembro, de manhã, ocorrerá uma demonstração aérea na baía da Praia da Vitória.

