Açores têm como “compromisso governativo” cumprimento dos ODS

"Os Açores têm como compromisso governativo o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com a consciência da sua importância para o desenvolvimento económico e social da região", afirmou José Manuel Bolieiro, citado numa nota de imprensa do executivo regional de coligação.

O presidente do Governo dos Açores recebeu, no Palácio de Sant'Ana, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, uma missão de administradores do Banco Mundial que se encontra em visita oficial à região.

Segundo a nota, o encontro contou também com a presença do secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Duarte Freitas, e da secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral.

José Manuel Bolieiro sublinhou a relevância da cooperação internacional e destacou que o esforço com o cumprimento dos ODS também contribui para a projeção externa do arquipélago.

"Cumprimos estes objetivos não apenas em benefício dos Açores, mas também para reforçar o prestígio da região no contexto dos grandes desafios globais que o planeta enfrenta", referiu.

A deslocação de dois dias dos responsáveis do Banco Mundial à ilha de São Miguel esteve centrada no tema "Transição energética e utilização sustentável dos recursos marinhos na promoção do crescimento nas zonas costeiras".

O objetivo principal "passou por conhecer de perto as boas práticas já implementadas pelo Governo dos Açores no domínio da sustentabilidade, da economia azul, do turismo e da transição energética", adiantou na nota o executivo de coligação.

Os administradores do Banco Mundial Miguel Coelho e Zarau Kibwe reconheceram o valor das iniciativas em curso nos Açores e manifestaram a disponibilidade da instituição para partilhar conhecimento e experiências.

Ambos "sublinharam que a troca de boas práticas é um instrumento essencial para fortalecer a cooperação entre diferentes regiões do mundo", referiu.

Os ODS são 17 metas estabelecidas pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015, reunidas na chamada Agenda 2030.

Os 17 ODS são desdobrados em 169 outros itens, no sentido de agir para que se satisfaçam as necessidades e aspirações das atuais gerações, sem comprometer a capacidade de gerações futuras também o fazerem.