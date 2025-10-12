Açoriano Oriental
    PSD vence na Madalena do Pico

    Catarina Manito foi eleita presidente da Câmara da Madalena na ilha do Pico com 52,97 %

    12 de Oct de 2025, 22:59

    Autor: AO Online

    O PS obteve 37,80 %, seguido do Chega com 4,43 % e do PCP-PEV com 1,28 %

    Votos em Branco - 2,87 %

    Votos Nulos - 0,65 %

