PSD vence na Madalena do Pico

O PS obteve 37,80 %, seguido do Chega com 4,43 % e do PCP-PEV com 1,28 %
Votos em Branco - 2,87 %
Votos Nulos - 0,65 %
Catarina Manito foi eleita presidente da Câmara da Madalena na ilha do Pico com 52,97 %
