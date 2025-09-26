Proteção Civil dos Açores registou 255 ocorrências devido à passagem do Gabrielle

Em rescaldo da passagem do ciclone tropical Gabrielle pelos Açores, a Proteção Civil dos Açores refere, em comunicado, que a maioria das situações reportadas esteve relacionada com a “queda de árvores, colapso de estruturas e danos em coberturas”.



Foram realojadas 16 pessoas, nomeadamente nas ilhas Terceira, São Jorge, Pico, Faial e Graciosa.



O SRPCBA, adianta que o Plano Regional de Emergência e de Proteção Civil dos Açores (PREPCA) foi desativado pelas 17h00 desta sexta-feira, bem como cessa o Despacho que determinou o encerramento de todos os serviços e organismos públicos localizados nas ilhas dos Grupos Ocidental e Central, explicando que “da avaliação à situação, no presente momento, resulta não justificar-se a continuidade de medidas especiais para a coordenação técnica e operacional dos meios e entidades envolvidas”.

