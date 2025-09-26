Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Proteção Civil dos Açores registou 255 ocorrências devido à passagem do Gabrielle

    O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) registou 255 ocorrências, sem feridos ou danos pessoais a registar

    Hoje, 17:30
    Proteção Civil dos Açores registou 255 ocorrências devido à passagem do Gabrielle

    Autor: Susete Rodrigues

    Em rescaldo da passagem do ciclone tropical Gabrielle pelos Açores, a Proteção Civil dos Açores refere, em comunicado, que a maioria das situações reportadas esteve relacionada com a “queda de árvores, colapso de estruturas e danos em coberturas”.

    Foram realojadas 16 pessoas, nomeadamente nas ilhas Terceira, São Jorge, Pico, Faial e Graciosa.

    O SRPCBA, adianta que o Plano Regional de Emergência e de Proteção Civil dos Açores (PREPCA) foi desativado pelas 17h00 desta sexta-feira, bem como cessa o Despacho que determinou o encerramento de todos os serviços e organismos públicos localizados nas ilhas dos Grupos Ocidental e Central, explicando que “da avaliação à situação, no presente momento, resulta não justificar-se a continuidade de medidas especiais para a coordenação técnica e operacional dos meios e entidades envolvidas”.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.