João Medeiros satisfeito com prestação na Volta a Portugal

O açoriano João Medeiros mostrou-se satisfeito com a sua prestação na 86.ª edição da Volta Portugal, naquela que foi a sua quinta participação na prova rainha da modalidade a nível nacional.

“Foi a minha melhor participação de sempre, desde que venho à Volta a Portugal. Não melhorei a minha melhor marca na geral (fiquei em 19.º lugar este ano), mas temos que ver que estive muito ativo durante a corrida, e que pela primeira vez fiz um top-10, inclusive fiz dois quintos lugares [na primeira e quinta etapas], admitiu em declarações ao Açoriano Oriental.

O jovem garantiu que esteve perto de alcançar todos os objetivos propostos. E prosseguiu, detalhando a forma como lhe foi correndo a prova. “Entrei logo muito bem na Volta a Portugal, com o quinto lugar [na etapa de 162,3 quilómetros, kms, que ligou Viana do Castelo a Braga]. [No dia 11 de agosto], a etapa de Viseu [a quinta de um total de 10] foi das minhas melhores, porque, tendo arrancado de longe, consegui 'ir à caça' a 5km da meta. E, depois, na etapa de Santarém [oitava etapa, no dia 15] volto a intrometer-me na fuga, e a ajudar o Hugo Nunes a acumular pontos para a montanha. E ainda consigo fazer um quinto lugar novamente”, pormenorizou ao Açoriano Oriental.

Questionado sobre se faria algo de maneira diferente, o açoriano da Credibom/L.A. Alumínios/Marcos Car admitiu que o facto de ter encarado cada etapa com o mesmo compromisso e foco, “sem nunca tirar o pé”, talvez lhe tenha custado alguma vitória.

“Não houve nenhum dia em que ‘tirei o pé’ para poder estar melhor numa etapa ou noutra. Andei sempre ativo, a tentar o meu melhor e, talvez, se tivesse ‘levantado o pé’ numa etapa ou noutra e apostado tudo num certo dia, podia ter vencido uma etapa”, conjeturou.

Ainda assim, admitiu que a prestação “espetacular” reforça a sua confiança e motivação para o futuro próximo.

“Consegui estar na discussão das cinco, seis etapas que tinha marcadas para esta Volta a Portugal. Consegui estar na luta em três e fico muito satisfeito. Acho que ficou só mesmo a faltar uma vitória”, confessou, acrescentando que [o seu despenho] lhe deixa “muito confiante e motivado” para o futuro.

Já no que respeita ao desempenho em termos coletivos, João Medeiros reconheceu que a sua equipa protagonizou uma prova bastante positiva, tendo alcançado grande parte dos objetivos propostos.

“Na geral, estivemos muito bem, com o Emanuel Duarte [oitavo colocado na geral individual, a 4 minutos e 45 centésimos do vencedor, Artem Nych]”. Além disso, “vencemos uma etapa com o Hugo Nunes [a terceira etapa, de 185,2km, que ligou Boticas a Bragança]”, completou, afirmando que o que faltou foi “[alcançar] o pódio no fim com o Emanuel Medeiros”.

Para concluir, João Medeiros confessou que a Credibom/L.A. Alumínios/Marcos Car foi das equipas que mais se destacaram ao longo da prova, levando para a estrada “muita emoção”.

“Demos 'show' em todas as etapas e trouxemos muita emoção à corrida”, frisou, realçando que o rendimento apresentado foi o reflexo do trabalho desenvolvido ao longo do ano.

“Foi uma Volta muito bem conseguida por nós. Isso só mostra o bom trabalho que temos vindo a fazer durante a época, a nossa melhor, de longe. E isso deixa-nos muito orgulhosos”.

Por fim, quando interrogado sobre os seus projetos desportivos no curto prazo, o ciclista de 25 anos admitiu que irá regressar à estrada ainda este mês, após breve repouso para recarregar baterias.

“Vou fazer uma pequena pausa, de uma semana, para também recuperar o corpo e uma pequena constipação que apanhei durante a Volta. Depois, daqui a duas semanas, tenho novamente o Grande Prémio JN [Grande Prémio Jornal de Notícias, que decorre de 30 de agosto a 7 de setembro e que reúne mais de 180 participantes, que percorrerão cerca de 1250km]”, antecipou.

Para além disso o atleta da Credibom/L.A. Alumínios/Marcos Car revelou que se irá estrear no Campeonato Nacional de Gravel, uma prova que espera ser desafiante.

“Este ano, vou aventurar-me no Campeonato Nacional de Gravel [arranca no dia 14 de setembro em Ansião, Coimbra], que se disputa com a bicicleta de estrada, mas com pneus mais grossos, de BTT”, referiu, concluindo que em ambas as competições espera intrometer-se na luta por resultados positivos, que consolidem a sua afirmação no panorama nacional.

“Acima de tudo, [quero] ver como é que decorrem essas duas corridas, e é claro que gostaria de estar na disputa [de bons resultados]”, referiu o jovem atleta natural da ilha de São Miguel num tom esperançoso.

