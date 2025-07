Termas da ilha Graciosa querem ser primeiras do mundo a funcionar com três águas

A exploração do complexo termal foi concedida em fevereiro pelo Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) à empresa Verde Similar Termas.



A empresa realizou obras de 400 mil euros e reabriu hoje o espaço, com instalações de saúde e bem-estar e um restaurante/bar.



Segundo Luísa Pereira, sócia-gerente da concessionária, as obras vão continuar por duas fases, a próxima das quais deverá começar em outubro e acabar em fevereiro de 2026, incluirá a criação de uma piscina lúdica com água ferruginosa e uma área de talassoterapia (uso de água do mar para terapia).



A nascente tradicional do Carapacho será mantida “para a valência da saúde e, pelo seu reconhecimento histórico e empírico, para a reabilitação física”, disse.



Deste modo, a responsável adiantou à agência Lusa que será criada uma oferta única a nível mundial.



“Há alguns balneários [termais] em termos mundiais, que utilizam duas águas e que têm várias águas em oferta. O que acontece aqui? A particularidade do balneário do Carapacho é que nós temos uma valência termal diferente da tradicional, que é a da talassoterapia, que constitui a utilização de água do mar também para tratamento”, disse Luísa Pereira.



E prosseguiu: “Ora, isso aliado à nascente tradicional e à nascente ferruginosa, portanto, a água ferruginosa, essas captações permitirão que esse balneário funcione com três águas distintas e que seja um balneário único no mundo em funcionamento, com estas características de água”.



A ambição da concessionária é fazer da estância termal da ilha Graciosa uma referência “não só do arquipélago, mas do país, da Europa e do mundo”.



“Porque nós consideramos que o termalismo regional tem um potencial extraordinário. (…) Há ainda um caminho a ser feito, mas o caminho faz-se andando e vamos encontrar, certamente, ao longo dos anos, mais e mais por onde explorar, porque o termalismo é um dos setores mais transversais a diversas atividades, ao turismo, à saúde, ao lazer. E, portanto, temos muito, muito por onde explorar e esse pode ser um dos maiores setores desta região”, afirmou.



Após a segunda fase das obras, a empresa pretende executar uma terceira que inclui a criação da valência de balneoterapia termal exterior, com água da nascente tradicional.



O investimento total, a realizar três anos, será superior a 1,5 milhões de euros, adiantou a sócia-gerente da empresa que também explora as termas das Caldeiras, no concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel.



Com a reabertura das Termas do Carapacho foram criados nove postos de trabalho diretos.



“Hoje, nós celebramos não só a reabertura das termas, mas também o compromisso com a valorização daquilo que é o nosso património natural e cultural”, disse.



Para Luísa Pereira, o complexo termal é “um dos maiores ativos da região em termos turísticos e também de saúde”.



As Termas do Carapacho, situadas na freguesia da Luz, na ilha Graciosa, são conhecidas pelas suas águas desde 1750.



As águas termais são especialmente indicadas “na prevenção e tratamento de patologias do foro reumatológico, sendo utilizada em serviços termais num conceito de saúde, lazer e bem-estar”, segundo o portal VisitAzores.



Em fevereiro deste ano, o executivo açoriano revelou que adjudicou “a concessão de exploração do recurso hidromineral e geotérmico do Carapacho e do direito de utilização do edifício das Termas do Carapacho à proposta apresentada pela Verde Similar Termas”.



O caderno de encargos fixa um prazo de concessão de 20 anos que poderá ser prorrogado por “cinco anos até ao limite de 30 anos, desde que o concessionário cumpra as obrigações legais”.