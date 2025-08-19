Açoriano Oriental
    Eugénia Leal com “projeto de mudança e de novo rumo”

    Cabeça de lista do PSD/Açores à Câmara Municipal de Vila Franca do Campo mostra-se confiante na lista que compõe a sua candidatura


    Hoje, 11:15
    Eugénia Leal com “projeto de mudança e de novo rumo”

    Autor: Susete Rodrigues

    Eugénia Leal, cabeça de lista do PSD/Açores à Câmara Municipal de Vila Franca do Campo nas eleições autárquicas de outubro, garantiu estar preparada para “pôr mãos à obra” no concelho, num projeto de “mudança de quem acredita num futuro mais promissor”, disse citada em nota de imprensa.

    Eugénia Leal manifestou-se confiante na lista que compõe a sua candidatura, com “mais de 200 vilafranquenses a responderem ao desafio a que foram chamados”, cujos nomes foram entregues ontem no Tribunal de Vila Franca do Campo.

    Na ocasião, a candidata afirmou que “juntos, com coragem, ambição e visão estratégica, estamos preparados para pôr mãos à obra e fazer acontecer”.

    Para a social-democrata, trata-se de um “projeto de mudança e de novo rumo, de homens e mulheres com diferentes competências e provas dadas na nossa comunidade”.
    Eugénia Leal sublinhou que a sua candidatura constitui “uma forte aposta na coesão social e no bem-estar das famílias, das instituições e das empresas, onde todos têm lugar”.

    A candidata do PSD/Açores à presidência da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo fez-se acompanhar do seu mandatário, Luís Soares, bem como do candidato a presidente da Assembleia Municipal, Hélder Medeiros, dos candidatos às Juntas de Freguesia do concelho de Vila Franca do Campo, e de  apoiantes da sua candidatura.
    Segundo o comunicado de imprensa, para as Juntas de Freguesia, o PSD/Açores candidata Marina Sousa (Água D’Alto), Otávio Andrade (Ponta Garça), Rui Carreiro (Ribeira das Tainhas), Rui Santos (Ribeira Seca), Luís Gomes (São Miguel) e Alexandre Duarte (São Pedro).

    “É com todos que faremos de Vila Franca do Campo o concelho do futuro”, finalizou Eugénia Leal. 

