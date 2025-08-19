Prisão preventiva para suspeito de vários crimes na ilha de São Miguel

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) dos Açores referiu, em comunicado, que o suspeito, com 33 anos, está “fortemente indiciado” da prática dos crimes, que terão sido praticados num “quadro de violência familiar intenso” e motivados pela dependência de estupefaciente e consumo de bebidas alcoólicas.

O suspeito foi detido por agentes da Esquadra da Ribeira Grande, da Divisão Policial de Ponta Delgada, no âmbito de uma investigação realizada pela PSP.

“Foram desenvolvidas diversas diligências policiais que permitiram descortinar um quadro de violência familiar intenso (emocional, verbal, psicológico e físico), em que o suspeito além de destruir o recheio do imóvel [onde residia] várias vezes, também agrediu, ameaçou e injuriou o seu agregado familiar em diversas ocasiões”.

Segundo a nota, “perante o agravamento da conduta criminosa do arguido, ao longo dos últimos meses, potenciada pela dependência de estupefaciente e do consumo de bebidas alcoólicas, e em resultado da intervenção prioritária e urgente por parte dos vários operadores da justiça, procedeu-se à detenção fora de flagrante delito do arguido, em cumprimento de mandado de detenção do Ministério Público da Ribeira Grande".

O detido após ter sido sujeito a interrogatório judicial no Tribunal de Ponta Delgada “aguardará os ulteriores termos do processo sujeito à medida de coação de prisão preventiva”.