Jaime Vieira quer afirmar Ribeira Grande como “cidade termal”

Citado em nota de imprensa, Jaime Vieira, que visitou as Termas das Caldeiras da Ribeira Grande, afirmou que “pretendemos dar um passo em frente e contribuir para a afirmação da Ribeira Grande como cidade termal, pois reúne condições geológicas, patrimoniais e estratégicas únicas para se afirmar”.

Refira-se que atualmente o Concelho da Ribeira Grande conta com dois espaços termais ativos, sendo um na Caldeira Velha, com as suas piscinas e cascata e o outro nas Termas das Caldeiras, um edifício histórico que foi requalificado e que mantém viva a tradição do termalismo.

Nesse sentido, o candidato do PSD/Açores considera que destacar a Ribeira Grande como “cidade termal” permitirá contribuir para o “turismo de saúde e bem-estar, para a dinamização da economia local e para benefício da própria população na sua utilização”.

Por fim, Jaime Vieira também propôs colocar a cidade no “mapa das cidades termais e dos congressos internacionais”, mostrando-se disponível para impulsionar este setor ao nível local e internacional, caso vença as eleições autárquicas do próximo dia 12 de outubro.



Candidatura à Freguesia da Ribeira Seca

Entretanto, Jaime Vieira esteve também na apresentação do candidato do PSD/Açores à Assembleia de Freguesia da Ribeira Seca, José Manuel Aguiar, que tem como mote “Projetar a Ribeira Seca”.

Citado em nota de imprensa, José Manuel Aguiar afirmou que “neste mandato como presidente de Junta de Freguesia aprendi que as pessoas precisam, acima de tudo, ser ouvidas” e que “a vontade de desenvolver a nossa terra deve, nos próximos anos, ser marcada pela diferença, pela capacidade de trabalho e pela competência”.

Por seu lado, o candidato do PSD/Açores à presidência da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Jaime Vieira, realçou que “José Manuel Aguiar tem provas dadas de dedicação e empenho total para com a sua freguesia e merece novamente a confiança” da população da Ribeira Seca.

São objetivos de José Manuel Aguiar a requalificação da orla marítima da freguesia, nomeadamente o Largo dos Cabouqueiros; melhorar a Zona do Bandejo junto ao Monte Verde e garantir a conclusão da ampliação do cemitério.