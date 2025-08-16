SATA Air Açores realizou 73 voos interilhas para minimizar efeitos da greve do IPMA

A companhia aérea referiu em comunicado enviado à agência Lusa que, até às 19:00 locais de hoje (mais uma hora em Lisboa), “foram operados 73 voos interilhas, dos quais 15 correspondem a voos extraordinários introduzidos na operação de hoje, em resposta aos 42 cancelamentos registados ontem [sexta-feira], resultantes da greve dos trabalhadores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera”.



A empresa “assegurou o transporte de cerca de dois mil passageiros, distribuídos entre voos regulares e extraordinários”.



“Entre as 19:00 [locais] e o final do dia de hoje - prolongando-se nas primeiras horas da madrugada -, está prevista a realização da restante operação, com o objetivo de proteger mais cerca de 700 passageiros”, adiantou.



Os restantes cerca de 300 passageiros, do total dos cerca de três mil afetados pela situação, serão transportados em voos programados para domingo.



A SATA Air Açores (responsável pelas ligações interilhas) esclareceu hoje que o cancelamento de diversas ligações aéreas, devido à greve realizada na sexta-feira pelos trabalhadores do IPMA, “comprometeu gravemente a mobilidade no arquipélago dos Açores”.



“A companhia aérea foi surpreendida com o não cumprimento dos serviços mínimos acordados, o que provocou sérios constrangimentos na operação uma vez que comprometeu obrigações elementares de serviço público”, referiu numa nota de imprensa.



A administração do grupo SATA reiterou ainda a sua intenção de “ser ressarcida pelos prejuízos causados pela greve e pelo incumprimento dos serviços mínimos”.



Segundo a empresa, no dia 08 de agosto “a presidência do IPMA confirmou à administração do grupo SATA que estava salvaguardado o cumprimento dos serviços mínimos, mas tal não aconteceu”.



“A situação é particularmente grave não só pelo incumprimento, mas também porque impediu a companhia de adotar medidas preventivas adequadas, dado que o IPMA não informou em tempo útil que os serviços mínimos não seriam efetivamente cumpridos”, disse.



A SATA Air Açores lamentou também os transtornos causados aos seus passageiros e garantiu que “continua a desenvolver todos os esforços para minimizar os impactos” da situação.

