    • Um morto e dois feridos em acidente entre duas motas em São Miguel

    Uma colisão entre duas motas na vila de Água de Pau, no concelho da Lagoa, provocou domingo uma vítima mortal e dois feridos, segundo fonte dos bombeiros

    Hoje, 09:28
    Autor: Lusa/AO Online

    A vítima mortal, um homem cujo óbito foi confirmado no local, era o condutor de um dos motociclos envolvidos no acidente, adiantou à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca do Campo, Tiago Santos.

    Os feridos, um homem e uma mulher, foram transportados pelos bombeiros para o serviço de urgências do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, acrescentou.

    O acidente ocorreu na via rápida, no sentido Ponta Delgada - Lagoa, na saída que dá acesso ao Pisão.

    O alerta para a ocorrência foi dado para os bombeiros às 10h16.

    As circunstâncias em que o acidente ocorreu estão a ser investigadas pelas autoridades policiais.

    “Foi-me dito que as duas motas seguiam no mesmo sentido. Terá havido qualquer coisa e terão embatido uma na outra e, depois, acabou por se dar o despiste das duas”, adiantou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca do Campo.

    No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca do Campo e de Ponta Delgada e também da PSP.


