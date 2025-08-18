Um morto e dois feridos em acidente entre duas motas em São Miguel

Autor: Lusa/AO Online
A vítima mortal, um homem cujo óbito foi confirmado no local, era o condutor de um dos motociclos envolvidos no acidente, adiantou à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca do Campo, Tiago Santos.
Os feridos, um homem e uma mulher, foram transportados pelos bombeiros para o serviço de urgências do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, acrescentou.
O acidente ocorreu na via rápida, no sentido Ponta Delgada - Lagoa, na saída que dá acesso ao Pisão.
O alerta para a ocorrência foi dado para os bombeiros às 10h16.
As circunstâncias em que o acidente ocorreu estão a ser investigadas pelas autoridades policiais.
“Foi-me dito que as duas motas seguiam no mesmo sentido. Terá havido qualquer coisa e terão embatido uma na outra e, depois, acabou por se dar o despiste das duas”, adiantou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca do Campo.
No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca do Campo e de Ponta Delgada e também da PSP.