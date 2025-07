Agressores de polícias em Rabo de Peixe foram condenados

O vídeo da agressão ocorrida em 2023 em Rabo de Peixe tem circulado recentemente nas redes sociais, reacendendo a atenção pública sobre o caso. Os quatro agressores, três homens e uma mulher, “foram julgados e há coisa de duas semanas saiu a sentença em que lhes foi aplicado um ano e dois meses de pena suspensa.”, confirmou António Santos, Presidente do Sindicato Nacional da Polícia (SINAPOL) nos Açores, ao Açoriano Oriental.



António Santos acrescentou que um dos arguidos está atualmente preso por roubo.



António Santos confessou que, na altura do incidente, havia conhecimento de que alguém estava a filmar a agressão e que se tentou obter essa gravação como prova, mas o vídeo nunca foi encontrado. No entanto, após a condenação, as imagens começaram a circular nas redes sociais, surpreendendo as autoridades.



O sindicalista afirma que, no Código de Processo Penal, existe um artigo que “prevê que, existindo uma nova prova, o juiz pode, eventualmente, reconsiderar a pena aplicada, e é isso que presumimos que seja feito”, podendo a pena ser aumentada até ao limite máximo de três anos.

O vídeo mostra dois agentes da PSP a serem agredidos na sequência da resposta a uma ocorrência em Rabo de Peixe. De acordo com o presidente do sindicato, os polícias estavam sozinhos e tiveram de fechar a esquadra para se dirigirem ao local.

O vídeo circulou intensamente nas redes sociais, tendo sido partilhado inclusive por André Ventura, líder do Chega.