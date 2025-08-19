O ritmo de crescimento mensal da economia açoriana está a desacelerar, segundo os dados publicados pelo Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA). No balanço dos primeiros seis meses, os indicadores de atividade económica cresceram sempre em relação ao período homólogo, mas menos do que em 2024.

Segundo o Indicador de Atividade Económica dos Açores de junho (IAE-Açores), registou-se um crescimento de 1,8% face ao mês homólogo, mas menos 0,1% em comparação com maio.

“A informação disponível revelou taxas de variação homólogas positivas na maioria das séries que servem de base ao cálculo do IAE-Açores, com maior intensidade nas séries “Produtos Lácteos” e “Gado Abatido”. Ocorreram variações homólogas negativas, com maior significado, nas séries “Pesca Descarregada” e “Venda de Cimento””, assinala o SREA.

Analisando os seis primeiros meses do ano e comparando-os com o período homólogo, os números revelam que a economia açoriana continua a crescer, mas a um ritmo mais baixo. Apenas em janeiro de 2025 é que foi registado um crescimento superior ao seu correspondente em 2024 (1,7%, face a 1,3%), enquanto os restantes cinco meses do presente ano cresceram sempre abaixo do seu antecessor: 1,4% em fevereiro, face a 1,5%; 1,5% em março, face a 1,6%; 1,7% em abril, face a 2,1%; 1,9% em maio, face a 2,0%; e 1,8% em junho, face a 2,0%.



Consumo privado regista acréscimo homólogo de 5,4%

O Indicador de Consumo Privado de junho, foi ontem publicado pelo SREA. Em comparação com junho de 2024, registou-se um acréscimo de 5,4%, mas uma diminuição de 0,4 pontos percentuais face a maio.

“A informação disponível revelou taxas de variação homólogas positivas em grande parte das séries que constituem o ICP-Açores, com maior intensidade nas séries dos Serviços Multibanco (pagamentos de serviços em caixas automáticos) e Transportes aéreos de passageiros. Ocorreu uma variação homóloga negativa na série dos Automóveis novos ligeiros de passageiros vendidos”, revela o SREA.

Segundo a publicação do SREA, que tem dados desde janeiro de 2022, este indicador está em subida desde novembro de 2023, quando atingiu o valor mais baixo (0,2%). Foram 18 meses a subir, quebrados agora em junho, o primeiro a registar uma taxa de variação homóloga inferior ao mês anterior.